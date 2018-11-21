Американские СМИ сказали, кто выиграл и проиграл от решения Трампа вывести войска из Сирии

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...

Шагнуть вверх из окна пятого этажа «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...

Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Путина

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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          Американские СМИ сказали, кто выиграл и проиграл от решения Трампа вывести войска из Сирии

             21 декабря 2018, 11:04
          Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии может привести к ослаблению союзников Вашингтона в длительной войне и усилению сторонников Дамаска.

          The New York Times, оценивая решение Трампа вывести войска из арабской республики, рассуждает о том, кто окажется в выигрыше от этого решения, а кто потеряет свои позиции. Так, по словам экспертов, в первую очередь в плюсе будут Россия, Иран и президент Сирии Башар Асад.

          «Это, безусловно, будет на руку россиянам, которые извлекли огромную пользу из довольно ограниченных инвестиций в Сирию», – считает директор и старший сотрудник программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований США Джон Альтерман.

          Он подчеркнул, что благодаря своему союзу с Сирией Россия сохранила влияние на Ближнем Востоке.

          От ухода американских войск также выиграет Иран. «Он отправил тысячи шиитских военных сражаться на земле (Сирии), использовал беспилотники и высокоточное оружие, чтобы удержать Асада у власти. Это позволило создать важнейший сухопутный путь через Сирию для поставок оружия «Хезболле» – союзнику шиитских сил Ирана в Ливане и врагу Израиля», – пишет газета.

          В то же время, пишет издание, для самого Асада вывод американских войск означает, что «будущее Сирии будет формироваться в основном силами, симпатизирующими его правительству и интересам».

          Еще одним победителем в сложившейся ситуации газета называет Турцию, которая теперь сможет начать операцию против курдских сил в Сирии.

          Сирийские курды, в свою очередь, пострадали от ухода США из Сирии. «Несмотря на то, что они являются ключевыми союзниками США в борьбе против «Исламского государства*», возглавляемые курдами Сирийские демократические силы практически заброшены. ...Курды рассчитывали на американскую поддержку, и внезапный уход может стать для них катастрофой. ...Курдские силы могут потерять территорию и контроль в результате решения Трампа», – пишет издание.

          «Курды и их союзники заплатили очень высокую цену. Они сражались на линии фронта, тысячи курдских мужчин и женщин погибли. Многие из них теперь чувствуют себя обманутыми. Они чувствуют, что все усилия были напрасны», – считает аналитик по деятельности курдов Мутлу Чивироглу.

          Уход США из Сирии также может негативно отразиться на Израиле, угрозу для которого теперь представляет Иран, усиливший сотрудничество с «Хезболлой». «Израиль будет очень недоволен этим (выводом войск США), они видят в этом чистую выгоду для Ирана, и они правы», – говорит директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы Йост Хильтерманн.

          Кроме того, по мнению издания, уход США может обернуться угрозой для гражданского населения Сирии. Потенциальное наступление Турции на севере арабской республики может иметь разрушительные последствия и спровоцирует новую гуманитарную катастрофу в регионе, отмечает газета.

          Последним проигравшим издание называет сами США, влияние которых на любые переговоры по урегулированию конфликта в Сирии теперь значительно ослабло. «У США больше нет рычагов давления на ситуацию, потому что все знают, что Соединенные Штаты покинут Сирию безоговорочно», – говорит Хильтерманн.

          Напомним, в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; процесс займет от 60 до 100 дней.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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