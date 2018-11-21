Американские СМИ сказали, кто выиграл и проиграл от решения Трампа вывести войска из Сирии

Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии может привести к ослаблению союзников Вашингтона в длительной войне и усилению сторонников Дамаска.

The New York Times, оценивая решение Трампа вывести войска из арабской республики, рассуждает о том, кто окажется в выигрыше от этого решения, а кто потеряет свои позиции. Так, по словам экспертов, в первую очередь в плюсе будут Россия, Иран и президент Сирии Башар Асад.

«Это, безусловно, будет на руку россиянам, которые извлекли огромную пользу из довольно ограниченных инвестиций в Сирию», – считает директор и старший сотрудник программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований США Джон Альтерман.

Он подчеркнул, что благодаря своему союзу с Сирией Россия сохранила влияние на Ближнем Востоке.

От ухода американских войск также выиграет Иран. «Он отправил тысячи шиитских военных сражаться на земле (Сирии), использовал беспилотники и высокоточное оружие, чтобы удержать Асада у власти. Это позволило создать важнейший сухопутный путь через Сирию для поставок оружия «Хезболле» – союзнику шиитских сил Ирана в Ливане и врагу Израиля», – пишет газета.

В то же время, пишет издание, для самого Асада вывод американских войск означает, что «будущее Сирии будет формироваться в основном силами, симпатизирующими его правительству и интересам».

Еще одним победителем в сложившейся ситуации газета называет Турцию, которая теперь сможет начать операцию против курдских сил в Сирии.

Сирийские курды, в свою очередь, пострадали от ухода США из Сирии. «Несмотря на то, что они являются ключевыми союзниками США в борьбе против «Исламского государства*», возглавляемые курдами Сирийские демократические силы практически заброшены. ...Курды рассчитывали на американскую поддержку, и внезапный уход может стать для них катастрофой. ...Курдские силы могут потерять территорию и контроль в результате решения Трампа», – пишет издание.

«Курды и их союзники заплатили очень высокую цену. Они сражались на линии фронта, тысячи курдских мужчин и женщин погибли. Многие из них теперь чувствуют себя обманутыми. Они чувствуют, что все усилия были напрасны», – считает аналитик по деятельности курдов Мутлу Чивироглу.

Уход США из Сирии также может негативно отразиться на Израиле, угрозу для которого теперь представляет Иран, усиливший сотрудничество с «Хезболлой». «Израиль будет очень недоволен этим (выводом войск США), они видят в этом чистую выгоду для Ирана, и они правы», – говорит директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы Йост Хильтерманн.

Кроме того, по мнению издания, уход США может обернуться угрозой для гражданского населения Сирии. Потенциальное наступление Турции на севере арабской республики может иметь разрушительные последствия и спровоцирует новую гуманитарную катастрофу в регионе, отмечает газета.

Последним проигравшим издание называет сами США, влияние которых на любые переговоры по урегулированию конфликта в Сирии теперь значительно ослабло. «У США больше нет рычагов давления на ситуацию, потому что все знают, что Соединенные Штаты покинут Сирию безоговорочно», – говорит Хильтерманн.

Напомним, в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; процесс займет от 60 до 100 дней.