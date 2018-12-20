Трамп прокомментировал вывод войск США из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вывод войск США из Сирии не стал неожиданностью, так как он агитирует за это уже несколько лет.

Трамп написал в Twitter, что вывод войск из САР не стал неожиданностью, так как он «выступал за то в течение нескольких лет», хотя и согласился остаться «подольше» полгода назад.

Он добавил, что Россия, Иран, Сирия являются локальными врагами террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России). Для США же пришло время возвращаться домой и восстанавливаться.

В среду Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии, который займет от 60 до 100 дней. До этого Трамп объявил о победе над ИГ*.

Республиканцы заявили, что вывод американских войск из САР является огромной ошибкой. Также сообщалось, что Трампа якобы пытались отговорить от вывода войск из Сирии из-за России.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал заявление главы Белого дома о победе американцев над ИГ.

Он также отметил, что понятия не имеет, что такое вывод американских войск из Сирии, напомнив, что практически каждый год появляются сообщения о выводе войск США из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто заставил американцев уйти из Сирии.