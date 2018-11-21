Республиканцы назвали вывод войск США из Сирии огромной ошибкой

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм назвал вывод американских войск из Сирии «огромной ошибкой», так как террористическая группировка «Исламское государство*» в этой стране, по его мнению, не побеждена.

«Вывод небольшого американского контингента из Сирии был бы огромной ошибкой, подобной ошибкам (бывшего президента США Барака) Обамы. При всем уважении, ИГ* не побежден в Сирии, Ираке», – передает его слова РИА «Новости».

Он считает, что решение «существенно подрывает усилия» Вашингтона по противодействию расширения влияния Ирана в Сирии. Это, заявил Грэм, опасно для союзников США и курдов.

Сенатор-республиканец Марко Рубио также заявил, что «полный и быстрый» уход из Сирии – это серьезная ошибка «с более широкими последствиями», которые выходят «за рамки только борьбы с ИГ».

Однако сенатор Рэнд Пол, также член Республиканской партии, поддержал решение Дональда Трампа, отметив, что «рад видеть президента, который может объявить победу» и вернуть контингент с войны.

В среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Войска должны выйти из страны в срок с 60 до 100 дней.

Сам Трамп перед этим объявил о победе над ИГ.