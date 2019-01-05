Порошенко вручил Варфоломею орден «За заслуги»

Президент Украины Петр Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден «За заслуги», поблагодарив его за выдающийся личный вклад в развитие «новой церкви» Украины.

«Порошенко наградил орденом «За заслуги» I степени Вселенского патриарха, архиепископа Константинополя – Нового Рима Его Святейшество Варфоломея. Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия», – говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Варфоломей в свою очередь вручил Порошенко памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Кроме того пресс-секретарь «новой церкви» Иван Сидор сообщил, что в Стамбуле состоялась первая встреча Вселенского патриарха и главы «новой церкви» Украины Епифания, передает РИА «Новости».

В субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». При этом из томоса следует, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается только территорией Украины.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Константинополем томоса является результатом неуемных политических и личных амбиций.