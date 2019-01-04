Рогозин назвал сроки создания новой ракеты сверхтяжелого класса

В России создадут ракету сверхтяжелого класса «Енисей», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации в своем Twitter пояснил, что согласно детальному плану-графику, ракету рассчитывают сконструировать к 2028 году.

«Разработчики – РКК «Энергия» имени С.П. Королева (Московская область), РКЦ «Прогресс» (Самара), Центр имени М.В. Хруничева (Москва) – в части создания третьей ступени», – написал он.

30 декабря в Сети опубликовали новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард». В ходе испытательного пуска из Оренбургской области по условной цели на полигоне в Камчатском крае подтверждена способность «Авангарда» развивать скорость в 27 Махов.