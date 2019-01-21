Кремль оценил планы ЕС ввести санкции в связи с «делом Скрипалей»

Москва негативно оценивает намерение Брюсселя ввести санкции в связи с «делом Скрипалей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о планах Евросоюза ввести санкции, в том числе в отношении подозреваемых в покушении на Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, Песков заявил, что «они подозреваются безосновательно, никаких доказательств до сих пор не прозвучало».

«Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством. Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям», – заявил Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран – членов Европейского союза планируют в понедельник, 21 января, в ходе очередной встречи в Брюсселе утвердить санкции в отношении предполагаемых участников отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В середине января послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.