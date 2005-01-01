Главы МИД стран ЕС утвердят санкции за отравление Скрипалей

Министры иностранных дел стран – членов Европейского союза планируют в понедельник, 21 января, в ходе очередной встречи в Брюсселе утвердить санкции в отношении предполагаемых участников отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В частности, им предполагается запретить въезд на территорию ЕС целому ряду лиц и заморозить их активы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Постановление санкционного характера Совет ЕС по иностранным делам, как ожидается, примет без обсуждения.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств готовятся обсудить план действий по борьбе с «дезинформацией» и «целенаправленным распространением фейковых или вводящих в заблуждение новостей».

Ранее послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей. При этом, как сообщал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, британские власти уничтожают улики по делу Скрипалей.