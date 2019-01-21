Филарет подтвердил общение «новой церкви» Украины с СБУ

Так называемый почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) подтвердил, что представители «новой церкви» общаются со спецслужбами.

«Общаемся. Но ничего не согласовываем», – заявил Филарет ТСН.

Он добавил, что между КГБ и СБУ «колоссальная разница». «Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится», – отметил Филарет.

На прошлой неделе так называемый почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) стал именовать себя «патриархом Киевским и всея Руси – Украины». В РПЦ в ответ заявили, что он может называться хоть «патриархом Галактики».

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ставленнику Филарета «митрополиту» Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. Ранее Епифаний говорил, что Филарет будет почетным духовным наставником после создания «новой церкви».