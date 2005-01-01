Филарет провозгласил себя «патриархом всея Руси»

Лидер украинских раскольников, так называемый почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) стал именовать себя «патриархом Киевским и всея Руси – Украины», об этом сообщил богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев.

На своей странице в LiveJournal Кураев опубликовал документ с соответствующим заявлением.

Согласно распоряжению Киевского патриархата от 16 января, церкви должны поминать во время службы «Святейшего Филарета, патриарха Киевского и всея Руси – Украины» и «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины», а также правящего архиерея.

Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании «Украинской православной церкви Киевского патриархата». Спустя пять лет он был предан анафеме.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ставленнику Филарета «митрополиту» Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. После этого Филарету припомнили слова о нежелании быть рабом Константинополя.