Филарету припомнили слова о нежелании быть рабом Константинополя

В 2012 году Филарет (Денисенко), который сейчас является почетным патриархом неканонической «новой церкви» Украины, заявлял, что не желает быть рабом Константинополя.

Тогда он заявлял, что Константинополь предлагал украинским раскольникам «модель», которая их «абсолютно не устраивала» – войти в состав Константинопольского патриархата и получить признание в его составе.

Именно по этой схеме и появилась «новая церковь» Украины, пишет «Страна.ua».

Но в 2012 году Филарет заявлял: «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы». Он считал, что предлагаемая Константинополем модель – это замена «одного рабства другим рабством».