Фанар раскритиковал Филарета за излишнее влияние на главу «новой церкви Украины»

Архиепископ Даниил, один из экзархов Константинополя, заявил, что лидер украинских раскольников Филарет Денисенко «до сих пор влияет» на митрополита Епифания, призвав так называемого почетного патриарха неканонической «новой церкви» на Украине «осознать свое место в истории».

«Думаю, что владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ», – заявил один из экзархов Константинополя в интервью Би-би-си.

«Это все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать свое дело!», – сказал архиепископ Даниил.

«Если же он сейчас будет слишком сильно вмешиваться в ее административный аспект, он может создать предпосылки, при которых владыке Епифанию будет очень трудно выполнять свою миссию предстоятеля церкви», – считает экзарх Константинополя.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ставленнику Филарета «митрополиту» Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. После этого Филарету припомнили слова о нежелании быть рабом Константинополя.