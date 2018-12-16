Киевского «патриарха» Филарета разжаловали в статус почетного

Предстоятель раскольнической православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что патриарх непризнанной Киевской церкви Филарет будет почетным духовным наставником.

Епифаний рассказал, что действующим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор, передает УНИАН.

«Ибо во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение святейший патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим нашим духовным наставником. И мы верим, что в дальнейшем святейший патриарх будет трудиться на благо развития нашей единой поместной Украинской православной церкви», – сказал Епифаний.

Отметим, что главу «новой церкви» на Украине называют «миньоном» Филарета.

В субботу в Софийском соборе Киева прошел «объединительный собор». По его итогам президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» решили называть «православной церковью Украины».