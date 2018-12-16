В РПЦ предложили Филарету назваться «патриархом Галактики»

Лидер украинских раскольников Филарет (Денисенко), провозгласивший себя «патриархом Киевским и всея Руси – Украины», может называться хоть «патриархом Галактики», заявили в РПЦ.

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно – хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», – заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, вся ситуация с именованием Филарета похожа на цирк.

Он отметил, что никаких вменяемых оценок подобным неадекватным действиям быть не может.

Ранее в субботу так называемый почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) стал именовать себя «патриархом Киевским и всея Руси – Украины».

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ставленнику Филарета«митрополиту» Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. Ранее Епифаний говорил, что Филарет будет почетным духовным наставником после создания «новой церкви».