Стали известны детали спасения летчиков Су-34

Погибшие после столкновения двух бомбардировщиков Су-34 летчики запутались в стропах парашютов, сообщает издание 47news.

Самолеты потерпели крушение в начале девятого утра по московскому времени, пилоты катапультировались и опустились в район, где вели промысел шесть траулеров. Позже к ним присоединилось аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков», сообщает 47news.

Одного из пилотов, штурмана, спасли быстро, поиски остальных затянулись. Только вечером на борт траулера «Электрон» подняли спасательный плот с пилотом, тело которого было связано фалом. Он был в шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом.

Позже рыбаки нашли еще одно тело на плоту, которое было опутано парашютом и стропами. Оба тела забрал вертолет Минобороны.

«Электрон» нашел еще один спасательный плот, но пустой.

Траулер «Шанс-106» обнаружил сумку со снабжением и два фрагмента самолета.

Поиски четвертого летчика начались утром 19 января. К этому времени в район происшествия прибыл отряд боевых кораблей ВМФ. Использование траулеров в операции было признано нецелесообразным.

Бывший летчик объяснил, как работает система после катапультирования летчиков, в Telegram-канале Fighterbomber.

Так, аварийная радиостанция «Комар», которая подает аварийный сигнал, начинает работать автоматически. Парашют отстегивается в момент касания воды ногами, потом летчику надо залезть в спасательный плот, который надувается автоматически, подтянуть к себе «Комар» и проверить его активность, а, услышав вертолет, попытаться связаться с ним по рации и запустить сигнальную ракету.

По его словам, время спасения летчика зависит от множества факторов. Так, если пилот вовремя не отцепит парашют, он либо запутается и утонет, либо разобьется. Если не проверит «Комар», система не подаст сигнал. Если вовремя не залезет на плот – замерзнет. Если наденет чужой гидрокостюм, который плохо прилегает, в него может попасть вода. «И еще миллион если», – добавил он.

18 января два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае и потерпели крушение. Пилоты катапультировались. Одного летчика спасли, его эвакуировали в Хабаровск.

После крушения было возбуждено уголовное дело.