Заведующая детсадом в Одессе отказалась учить детей на украинском

В Одессе заведующая детсадом Раиса Кравченко отказалась учить детей на украинском, после скандала педагог уволилась, сообщают СМИ.

Кравченко получала замечания о применении воспитателями в украинских группах русского языка, на это она отвечала, что «в саду смешанный режим и само заведение двуязычное», передает «Апостроф».

Заведующая выразила мнение, что в Одесской области «невозможно проведения праздников в садиках на украинском языке».

Директор департамента образования и науки региона Елена Буйневич пообещала провести проверки в учреждении, отметив, что помимо «языковых проблем» в детском саду есть и другие недочеты.

После этого Буйневич заявила, что Кравченко решила уволиться.

«Руководитель детского сада осознала свои недоработки и лично приняла решение об уходе по согласованию сторон. Иногда нужно смотреть свежим взглядом на старые вещи и это было правильное решение с ее стороны. Скорее всего, в данном детсаду есть и другие нарушения, кроме языковых, но об этом мы сможем рассказать только после официальной проверки учреждения», – заявила чиновница.

Напомним, русский язык на Украине подвергается гонениям. Публичное использование «русскоязычного культурного продукта» запретили облсоветы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Волынской областях.