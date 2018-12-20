Еще одна область Украины запретила «русскоязычный культурный продукт»

В Волынской области Украины вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», соответствующее решение принял областной совет региона.

Мораторий вводится до «прекращения оккупации», пишут «Украинские новости».

Облгосадминистрации велено создать рабочую группу для «разъяснительной работы» по мораторию. Органам местного самоуправления рекомендовали принять аналогичные решения по запрету «русскоязычного культурного продукта»

Напомним, публичное использование «русскоязычного культурного продукта» также запретили облсоветы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской областях.