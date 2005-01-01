Спасенного в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного Ваню Фокина перевели из отделения реанимации в обычную палату, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Скворцова сообщила, что ребенок «уже в палате, уже не в реанимации», мама и малыш «очень комфортно устроены», передает ТАСС.

Отмечается, что мальчик активный, самостоятельно ест, хорошо реагирует на эмоциональное общение.

Министр добавила, что ребенка могут выписать до конца февраля: «Надеемся, что может быть к годику уже можно будет думать о выписке».

Ваня Фокин был спасен из-под завалов жилого дома после взрыва бытового газа в Магнитогорске в конце декабря. Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ногу мальчика.