Врачи смогли спасти ножку младенцу из Магнитогорска

Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ножку 10-месячного Вани Фокина, спасенного из завалов после обрушения дома в Магнитогорске, сообщили в Минздраве.

«За минувшую неделю оно [состояние] было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», – цитирует ТАСС официального представителя Минздрава Максима Радецкого.

Также сообщается, что малыш эмоционально реагирует и общается с мамой.

В четверг Ваню Фокина навестили в больнице сотрудники спасотряда. Ранее сообщалось, что состояние мальчика остается стабильным.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.