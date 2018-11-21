Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске ребенка

Состояние 11-месячного мальчика, эвакуированного в Москву после обрушения дома в Магнитогорске, остается стабильным, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Состояние стабильное, с медленным улучшением», – рассказал РИА «Новости» Рошаль.

Он добавил, что ухудшения состояния ребенка нет, но пока он остается в реанимации.

На прошлой неделе ребенок, спасенный из-под завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске, пришел в сознание.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.