Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Ребенок, спасенный из-под завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске, пришел в сознание, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава ведомства добавила, что за время лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии состояние 10-месячного малыша существенно улучшилось, передает ТАСС.

«Активно реагирует, общается с мамой», – рассказала Скворцова.

Она отметила, что у ребенка появился голос, что свидетельствует об отсутствии осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.