Спасатели навестили найденного под завалами в Магнитогорске малыша

Сотрудники спасотряда навестили в московской больнице 10-месячного Ваню Фокина, спасенного из-под завалов обрушавшегося дома в Магнитогорске, сообщил отец ребенка Евгений Фокин.

«Я сам нахожусь в Магнитогорске, созваниваюсь с супругой. Да, вчера приходили спасатели в больницу, навещали Ванечку, подарили ему мягкую игрушку», – сказал Фокин РИА «Новости».

Мужчина сообщил, что также планирует поехать в Москву к сыну до конца января. Фокин добавил, что, со слов жены, состояние «у нашего малыша стабильное, без изменений, ухудшения, слава богу, нет». Пока проблема остается с ножкой, отметил он.

Ранее сообщалось, что состояние мальчика остается стабильным.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.