Россия поучаствует в авиасалоне Ле Бурже без военной техники

В этом году Россия будет участвовать в авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Париж, Франция), однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и двойного назначения, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Источник РИА «Новости» сказал, что будут развернуты лишь несколько экспозиций, в том числе «Вертолетов России», ОАК и «Рособоронэкспорта».

По его словам, этими же компаниями будут арендованы несколько шале для проведения переговоров с иностранными заказчиками.

В последние годы в связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила участие в международных оружейных выставках в Европе. В прошлом году наша страна проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания), а в 2017-м на Ле Бурже Россия также демонстрировала только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.