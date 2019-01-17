Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков

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17 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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Допустимо ли говорить о невиновности «солдат Басаева»

«Когда людей вводят в заблуждение и заставляют их воевать на любой из сторон, они не виноваты. Дудаевская пропаганда промыла им мозги»Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Как режиссер и драматург Василий Сигарев давно получил признание со стороны российских киноведов, став фигурой почти культовой. Еще несколько лет назад на него равнялись многие выпускники ВГИКа и ГИТИСа. Теперь этот человек заявляет, что за «солдатами» террориста Шамиля Басаева нет никакой вины. Как это понимать? И как на подобное реагировать? Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...
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Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
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          Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков

          17 января 2019, 09:11

          Текст: Анна Инсарова

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          Захватившие российских моряков в Гвинейском заливе пираты потребовали выкуп, идут переговоры, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

          «Потребовали выкуп, это было ясно, теперь определяют место передачи людей и денег», – цитирует Фишова РИА «Новости».

          Он отметил, что о месте содержания моряков неизвестно, обычно захваченных уводят в джунгли.

          Фишов рассказал, что переговоры ведет не судовладелец, а посредники. Обычно это компании, находящиеся в Англии. Требующие выкуп обычно дают возможность переговорщикам убедиться, что экипаж жив и здоров.

          «Это обычная деятельность. Выкуп и люди – обмен происходит одновременно практически», – сказал он.

          Сумму выкупа он не назвал, отметив, что это торги, и посредники будут сбивать цену.

          «Придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики», – добавил он.

          Ранее в четверг председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков говорил, что пираты вышли на связь с компанией-судовладельцем.

          Напомним, в ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, был захвачен пиратами недалеко от территориальных вод Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, после чего покинули судно.


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