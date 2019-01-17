Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков

Захватившие российских моряков в Гвинейском заливе пираты потребовали выкуп, идут переговоры, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

«Потребовали выкуп, это было ясно, теперь определяют место передачи людей и денег», – цитирует Фишова РИА «Новости».

Он отметил, что о месте содержания моряков неизвестно, обычно захваченных уводят в джунгли.

Фишов рассказал, что переговоры ведет не судовладелец, а посредники. Обычно это компании, находящиеся в Англии. Требующие выкуп обычно дают возможность переговорщикам убедиться, что экипаж жив и здоров.

«Это обычная деятельность. Выкуп и люди – обмен происходит одновременно практически», – сказал он.

Сумму выкупа он не назвал, отметив, что это торги, и посредники будут сбивать цену.

«Придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики», – добавил он.

Ранее в четверг председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков говорил, что пираты вышли на связь с компанией-судовладельцем.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, был захвачен пиратами недалеко от территориальных вод Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, после чего покинули судно.