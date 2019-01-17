Выяснилась судьба захваченных пиратами у берегов Бенина российских моряков

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков рассказал, что пираты, захватившие российских моряков в Гвинейском заливе в ночь на 2 января, вышли на связь с компанией-судовладельцем.

По словам Сухорукова, представители пиратской группировки дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях, передает ТАСС.

Председатель Российского профессионального союза моряков рассказал, что судовладелец обратился к компании-переговорщику из Великобритании.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, был захвачен пиратами недалеко от территориальных вод Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, после чего покинули судно.