СМИ: Отец изнасилованной дознавательницы из Уфы отрекся от дочери

Отец уфимской дознавательницы, начальник башкирского ОМОНа Ирек Сагитов в диалоге с супругой бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании коллеги, заявил, что не признает в пострадавшей девушке родную дочь.

Корреспонденту «Комсомольская правда» прислали запись разговора супруги бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, Альбины Галиевой, и начальника башкирского ОМОНа Ирека Сагитова.

«Ирек, прекрати эту *** [ситуацию], тебе не стыдно? Кто твою дочь трогал? Сам-то веришь в это? Ты же Салавата знаешь, что ты сделал, чтобы это прекратить этот беспредел?», – говорит Сагитову Альбина Галиева.

«Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они [обвиняемые] там, в СИЗО, третий месяц! Ирек, останови эту *** [ситуацию], ты их столько лет знаешь», – просит Альбина Галиева.

«Я там не был, и ты не была», – отвечает отец уфимской дознавательницы.

«Все равно ты ответственный!», – продолжает Галиева.

«За кого?», – спрашивает Сагитов.

«За свою дочь!», – отвечает супруга обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.

«Не моя... Какая она мне дочь? Мои дети дома сидят!», – заявил Сагитов.

Накануне бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, признали гражданскими ответчиками, что позволит суду рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста фигурантам дела.