Экс-полицейских оставили под стражей по делу об изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста фигурантам дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.

«Апелляция рассмотрена, и отказано в удовлетворении. По решению Верховного суда (республики) арест всех троих бывших полицейских продлен до 28 февраля 2019 года», – приводит РИА «Новости» сообщение представителя суда.

Напомним, что ранее Советский районный суд Уфы продлил до 28 февраля арест трем бывшим полицейским, которые после задержания по делу о групповом изнасиловании были взяты под стражу на два месяца до 31 декабря.

После решения суда адвокаты подали апелляцию на это решение в высшую судебную инстанцию.

Трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.

Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.

Один из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы на последнем заседании перестал прятать лицо.