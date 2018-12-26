Второму фигуранту дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе продлили арест

По ходатайству следствия Советский районный суд Уфы на два месяца продлил срок ареста экс-полицейскому Эдуарду Матвееву, который является одним из трех фигурантов дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции.

«Срок ареста продлен на два месяца – до 28 февраля», – цитирует адвоката Матвеева Асляма Халикова ТАСС.

Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Ранее суд продлил на два месяца срок содержания под стражей другому фигуранту дела – экс-полицейскому Павлу Яромчуку.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы. Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.