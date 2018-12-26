Экс-полицейскому Павлу Яромчуку, подозреваемому в изнасиловании дознавательницы в Уфе, продлили арест на два месяца, сообщил адвокат подозреваемого Александр Черепанов.

Советский районный суд по ходатайству следствия продлил срок ареста Яромчуку до 28 февраля 2019 года, сказал Черепанов ТАСС.

Другой адвокат Наиль Багаутдинов рассказал о состоянии Яромчука после двух месяцев в СИЗО, передает РИА «Новости».

«Он похудел на 16 килограммов. Есть определенные трудности по здоровью, сердечные заболевания и давление. Медик осмотрел его, но в СИЗО из 15 видов лекарств девять не пропустили», – сказал Багаутдинов.

Он также добавил, что защита намерена обжаловать судебное решение о продлении ареста в течение трех суток.

С 26 по 27 декабря суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста двум другим подозреваемым – Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Они были арестованы и уволены со службы. Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.