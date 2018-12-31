Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы признали гражданскими ответчиками

Бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, признали гражданскими ответчиками, что позволит суду рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда, сообщил адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

«Ее признали гражданским истцом в рамках уголовного дела, а нас – гражданскими ответчиками. То есть мы предполагаем, что в рамках уголовного дела суд рассмотрит иск о возмещении ущерба», – цитирует ТАСС Багаутдинова.

Пока, по его словам, обвиняемые не видели иск и не знают сумму претензии.

Также, сказал он, следователи сообщили адвокатам, что результаты генетической экспертизы готовы, но пока не показывали документ.

На прошлой неделе знакомый обвиняемых Андрей Шурухин рассказывал, что сторона обвинения по делу готовит иск на 30 млн рублей.

Трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста фигурантам дела.