Названо требование уфимской дознавательницы к насильникам

Взгляд
9 января, среда  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американские военные самолеты падают все чаще

Рост аварийности становится системной проблемой американской боевой авиацииФото: John Wark/Reuters
Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...

Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Названо требование уфимской дознавательницы к насильникам

             9 января 2019, 18:14
          Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Знакомый задержанных по делу об изнасилованной в Уфе дознавательницы Андрей Шурухин рассказал, что сторона обвинения по делу готовит иск на 30 млн рублей, адвокат одного из подозреваемых сообщил, что потерпевшая приходила на очную ставку в маске.

          «Речь шла о сумме по 10 млн рублей с каждого обвиняемого. Хотя ее адвокат поначалу отказывалась от любых денег. Посмотрим, как все это будет выглядеть. В рамках уголовного дела такое возможно», – рассказал Шурухин «Московскому комсомольцу».

          Он также отметил, что иск на возмещение морального ущерба еще не был предъявлен, и добавил, что дело, по всей видимости, дойдет до суда.

          Шурухин пояснил, что один из подозреваемых в изнасиловании Эдуард Матвеев якобы был приятелем отца потерпевшей, именно его отец попросил «пристроить» дочь в его отдел.

          Он добавил, что на последнем заседании суда не были озвучены результаты ДНК-экспертизы, хотя она уже должна была быть готова.

          Адвокат Матвеева Аслям Халиков отметил, что защита уже более двух месяцев ждет этих результатов.

          «Немыслимо, чтобы экспертизу так долго делали. Хотя если потерпевшая приходит на очную ставку в маске, а на свидетельницу при опознании надевают парик – такие следственные действия начинают напоминать фарс. Мы подождем еще неделю, максимум 10 дней и начнем готовить соответствующие запросы и ходатайства», – сказал Халиков журналистам.

          Приятель подозреваемых Шурухин указал, «что из уголовного дела исчезли первичные протоколы допроса пострадавшей, где она указывала время преступления: с 22.40 до 00.30».

          Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова. 31 декабря Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста фигурантам дела.


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