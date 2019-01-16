Россиянам рассказали, от каких коммунальных платежей можно отказаться

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, от каких платежей за коммунальные услуги смогут отказаться хозяева квартир.

По словам Разворотневой, в любом случае необходимо оплачивать коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. «Даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться», – пояснила эксперт в комментарии для «Российской газеты».

Она добавила, что в случае, если показания с учетов прибора не снимались более полугода, то платежи начнут начислять с повышающим коэффициентом.

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», – сказала она.

Отдельно по пояснениям Разворотневой высказался депутат Госдумы, зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Речь вовсе не шла о том, что любой россиянин может взять и отказаться от оплаты воды или электричества, к примеру, как подали это некоторые СМИ. Речь о том, что если в квартире не установлены счетчики, то гражданин, согласно действующему закону, может обратиться в управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию с заявлением о том, что он отсутствовал или будет отсутствовать в квартире в такой-то период (более пяти дней) и просит произвести перерасчет квартплаты в связи с этим, убрав из нее строки за персональное потребление воды, водоотведение, газ и электроэнергию», – сказал парламентарий, передает «Федеральное агентство новостей».

Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов пояснял газете ВЗГЛЯД, как избавиться от услуг в квитанции на квартплату, которые не были подключены.