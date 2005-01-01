Эксперт объяснил, как не платить за ЖКУ по несуществующим счетам

Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов рассказал газете ВЗГЛЯД, что делать, если в квитанции на квартплату появилась услуга, которую вы не подключали.

«Если вам предлагают оплатить услуги, которые вам в принципе не предоставляются, либо вы отказались от них ранее, например поехали, написали заявление, вам отключили антенну, но через какое-то время она снова появилась в бланке, – это чисто мошенническая схема. Данная схема попадает под статью 159 УК РФ, и вы можете обращаться в правоохранительные органы», – пояснил собеседник.

«Возьмите копию заявления на отказ от услуги, приложите к ней пришедшую бумагу и пишите заявление в прокуратуру, а также сотрудникам ОБЭП вашего района», – посоветовал Виноградов.

Расчет, по мнению собеседника, в данном случае сделан на то, что людям будет проще заплатить, чем разбираться, откуда сумма. «Сумма, как правило, небольшая, особенно для Москвы, поэтому ее можно впаривать. Но небольшая она только для одной квартиры, а если 2,5 миллиона квартир ее заплатят, какой она будет тогда?» – задался вопросом эксперт.

Если человек оплачивал услуги ЖКХ в штатном режиме и вдруг увидел, что в квитанции появились новые пункты либо пришла отдельная бумага со счетом, оплачивать ничего не нужно, сообщил собеседник. «Вы должны пойти в свою управляющую компанию и написать заявление с просьбой четко и ясно объяснить вам, на каком основании в тариф без вашего согласия были включены новые пункты», – пояснил эксперт.

Если вам предлагают оплатить запирающее устройство, скорее всего, это домофон, пояснил Виноградов. «Они могут выставлять счет не за домофон, а за абонентское обслуживание доводчика. Но если вы оплачиваете домофон, и помимо этого вам предлагают оплатить еще и доводчик, то это какой-то бред и с этим надо разбираться», – уточнил эксперт.

«На сегодняшний день все коммунальные услуги должны предоставляться на условиях договора публичной оферты, а чтобы его заключить, человек должен сделать определенные действия: подписать бумагу, позвонить по телефону, вызвать представителя, сказать: я хочу», – рассказал Виноградов. Если человеку выставили счет без условий и он случайно его оплатил, то это никоим образом не означает, что он согласился с договором, считает эксперт. «Оплата счета в данном случае, это воздух», – заметил он.

В том случае, если человек приобрел квартиру недавно, он обязан пойти в жилищную контору и обозначиться там как новый собственник жилья, пояснил эксперт. «С вами заключат договор публичной оферты, в котором будет четко прописано, какие услуги вам предоставляются – т. е. те услуги ЖКХ, которые вы будете оплачивать. Если к вам в квартиру уже проведена антенна или радиосеть, но пользоваться ими вы не планируете, вам придется поехать в соответствующую инстанцию, написать заявление и дождаться мастера для их отключения», – резюмировал эксперт.

Ранее в Сети появилась информация о том, что помимо квитанций на оплату ЖКУ на электронную почту жильцов начали приходить дополнительные счета на оплату запирающего устройства, антенны и газа. В список включены услуги, по которым у жильцов отсутствует задолженность, либо услуги, отключенные ими ранее.