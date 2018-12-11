Глава Колымы объяснил свои слова о жертвах ГУЛАГа

Губернатор Магаданской области Сергей Носов извинился за свои слова о том, что людей в России никогда не уничтожали за инакомыслие, и назвал их вырванными из контекста.

Интервью, которое на прошлой неделе Носов дал писателю и автору документальных передач Александру Проханову, вызвало большой общественный резонанс. В частности, губернатор заявил, что в России никогда не уничтожали людей за инакомыслие. Кроме того, по словам Носова, конструктор Сергей Королев, отбывавший срок на Колыме, якобы не работал на добыче золота, а «работал в своем направлении», что, согласно историческим документам, не соответствует действительности.

После появления этих сообщений в СМИ Носов отметил, что сделал заявление не в ходе интервью, а во время беседы. «Это прозвучало в разговоре. Там жанр журналистики несколько другой у Проханова. Вы же несколько передернули слова, которые прозвучали в разговоре… Что касается отношения к истории: у нас много ярких, славных страниц, но есть также и печальные и трагические, – это факт. И одна из самых трагических – история ГУЛАГа на территории нашей страны. Мы должны об этом помнить, знать, чтобы не допустить повторения нечто подобного», – сказал Носов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что фраза о Сергее Королеве была неудачно сформулирована и вырвана из контекста. «Я хотел подчеркнуть другое: даже здесь, на Колыме, Сергей Павлович, по воспоминаниям его родных и близких, утверждал, думал, что его мысли, идеи будут полезны для его страны. Он думал здесь, на Колыме, о своей стране, о пользе, которую может ей принести. И его идеи, его знания, его мысли, — он думал здесь и готовился к полету в космос. Потому что работу мысли нельзя остановить никакими условиями, в том числе даже в казематах», – сказал Носов.

Губернатор принес извинения тем, кого задели его слова, «которые были вырваны из контекста».

В декабре преподаватель из Кургана Дмитрий Фельдшеров создал петицию, призвав отозвать полномочия депутата Екатеринбургской городской думы Андрея Пирожкова, который назвал Сталина «олицетворением справедливости», а «ГУЛАГ – хорошей вещью».

В том же месяце президент России Владимир Путин поддержал идею усиления информирования молодых людей о трагических страницах России, в том числе о сталинских репрессиях.