Оправдавшего ГУЛАГ и Сталина депутата призвали отправить в отставку

Преподаватель из Кургана Дмитрий Фельдшеров создал петицию, призвав отозвать полномочия депутата Екатеринбургской городской думы Андрея Пирожкова, который назвал Сталина «олицетворением справедливости», а «ГУЛАГ – хорошей вещью».

В частности, Пирожков на своей странице «ВКонтакте» написал, что «на фоне ничтожества и мерзости нашего руководства фигура Сталина встает в исполинский рост и заслоняет собой всю оставшуюся историю».

«Считаю недопустимым исполнение обязанностей депутата Екатеринбургской городской Думы гражданином России, который откровенно оправдывает сталинизм и высказывает мнение о том, что «Сталин был олицетворением справедливости», – написал Фельдшеров в петиции на Change.org.

К утру понедельника ее подписали 111 человек.

Как пишет Ura.ru, ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за того, что местные члены КПРФ оправдали сталинские карательные меры. Положительно о них высказались Анастасия Зыкова, Дмитрий Терентьев и депутат городской думы Андрей Пирожков. «ГУЛАГ – хорошая вещь на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза», – заявил The Village парламентарий.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею усиления информирования молодых людей о трагических страницах России, в том числе о сталинских репрессиях.