Путин заявил о необходимости рассказывать о сталинских репрессиях в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею усиления информирования молодых людей о трагических страницах России, в том числе о сталинских репрессиях.

«Вы сказали, что многие, я даже записал – 47% – из молодых людей ничего не знают о репрессиях. Конечно, возникает тяжелое чувство», – передает слова Путина «Интерфакс».

По словам Путина, нужно в целом усилить работу по информированию молодежи об историческом наследии страны, в том числе в школах.

Так он отреагировал на предложение члена СПЧ Николая Сванидзе включить в образовательные программы для старшеклассников экскурсии в места памяти жертв политических репрессий.

В октябре ВЦИОМ сообщал, что 47% молодых людей в России ничего не знают о репрессиях в СССР в период правления Сталина.