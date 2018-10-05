ВЦИОМ рассказал об осведомленности россиян о репрессиях в СССР

Опрос показал, что 47% молодых людей в России ничего не знают о репрессиях в СССР в период правления Сталина, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

При этом 80% опрошенных россиян знают о репрессиях, происходивших в 20-50 годы ХХ столетия сообщается в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

35% опрошенных сообщили, что в их семье были репрессированные родственники. 14% сказали, что хорошо знают об их судьбе, 16% знают лишь в общих чертах, а 5% ничего не знают о судьбе предков.

При этом 91% узнали о репрессиях в своей семье из рассказов родственников.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Спутник» проводился 14 сентября. Всего было опрошено 1,6 тыс. человек. В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью. Максимальный размер ошибки для данной выборки не превышает 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как найти репрессированных в советское время родственников.