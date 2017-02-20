Немецкий эксперт назвал хамство посла США испытанием Германии на прочность

«Немцы должны показать, кто они такие – вассалы или самостоятельная нация, которая может ответить такому хаму» – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя реакцию МИД ФРГ на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла.

Поведение американского посла Ричарда Гренелла вызвало большое возмущение у германской общественности, рассказал Александр Рар. Больше всего немцев беспокоит, что, судя по реакции американского посла, ему все равно.

«Он понимает, что у него особенное положение, он себе это позволить может, и это возмутительно. В менее значительных странах, американцы еще и не такие требования ставят», – подчеркнул собеседник. Если бы российский или китайский посол высказал десятую часть того, что высказывает американский, был бы громадный скандал, добавил эксперт.

Рар уверен, что в откровенности Гренелла есть положительные стороны. «Это показывает, что американские послы – не простые дипломаты, а во многих случаях приезжают в значимые страны в роли «губернаторов», которые будут давать указания людям, которые там живут. Сам факт поведения посла откроет глаза очень многим, кто думал, что между Америкой и Германией существует дружба на равных», – отметил эксперт, добавив, что сейчас все встало на свои места и поведение посла наглядно показало, что с немцами обращаются как с вассалами.

«Для немцев это хороший экзамен на прочность. Они должны показать, кто они такие – вассалы или самостоятельная нация, которая может ответить такому хаму», – добавил Рар.

«Кое-кто из политиков высказывается, что нужно вызвать посла в МИД почитать ему нотации, выдать предупреждение, что так себя вести в Германии нельзя», – рассказал политолог. Заявление министра иностранных дел ФРГ, что он будет общаться со своим коллегой напрямую – это мягкая попытка поставить американского посла на место, уверен собеседник.

Тем не менее, Рар считает, что сменить посла американцы не позволят. «Он действует не сам по себе, это не человек, который в чем-то провинился, он отстаивает интересы США и конгресса», – объяснил эксперт.

Более того, по его словам, есть очень много представителей МИД, которые по вопросу, поднятому Гренеллом, играют на стороне Америки, поэтому есть основания полагать, что какого-то вопиющего возмущение в Германии не будет. «Общая атмосфера неоднозначная – чувствуется, что это американский посол, до конца ссориться никто не хочет», – подчеркнул Рар.

Он напомнил, что уже начало исполнения Гренеллом обязанностей посла ознаменовалось скандалом – американец тогда заявил, что приехал поддерживать правые силы. Однако тогда все промолчали, потому что с американцами в грубой форме никто ссориться не хочет, и сейчас будет тоже самое, резюмировал Рар.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как посол США в ФРГ Ричард Греннелл рассылал письма с угрозами немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией. В ответ на это МИД Германии решил «маргинализировать» посольство Соединенных Штатов и поддерживать контакт с американцами напрямую через Госдеп.