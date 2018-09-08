Корабли ВМФ в Средиземном море провели стрельбы глубинными бомбами

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 и поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630 во время учений в Средиземном море.

По сценарию учений российские военные корабли отражали атаку подводной лодки условного противника, в ходе стрельб все условные цели были успешно поражены. Моряки также отработали поиск и слежение за подводной лодкой, передает ТАСС.

Начальник штаба группировкой кораблей, задействованных на учениях, капитан 1-го ранга Андрей Солошин отметил, что такие учения необходимы, чтобы моряки на практике могли ознакомиться с новым оборудованием и вооружением, а также чтобы проверить, насколько они готовы использовать новую технику.

Учения российских боевых кораблей сопровождались повышенным вниманием со стороны НАТО. В частности, во время стрельб за кораблями наблюдал боевой фрегат из Нидерландов «Де Рюйтер», находившееся на расстоянии около 20 километров от места учений.

Накануне в Средиземном море прошли учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) России, в ходе которых подразделения Сил специальных операций (ССО) отработали ряд задач.

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море.