Сенатор законодательной ассамблеи штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что имеет данные о подготовке спецслужбами Британии химатаки в Сирии, сообщает SANA.

«Британская разведка начала работу над подготовкой химической атаки, чтобы обвинить [за использование химоружия] сирийское правительство и возложить на него ответственность, а также использовать это в интересах спасения террористических группировок», – сказал Блэк, передает ТАСС.

По его словам, сведения о действиях британской разведки он получил «несколько недель назад».

Сенатор также добавил, что причиной войны в Сирии является вмешательство США. «В 2006 году посол США Роберт Форд подготовил материалы, объясняющие то, как США смогут дестабилизировать ситуацию в Сирии», – подчеркнул Блэк.

В конце августа глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем заявил, что представители организации «Белые каски» похитили 44 ребенка для использования их в инсценировке химатаки в Идлибе.

До этого глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщал, что на склад группировки «Ахрар Аш-Шам» (запрещена в России) в Саракибе доставлены отравляющие вещества, груз привезли представители «Белых касок».