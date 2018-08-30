Сирия обвинила «Белые каски» в похищении десятков детей

Глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем заявил, что представители организации «Белые каски» похитили 44 ребенка для использования их в инсценировке химатаки в Идлибе.

Об этом передает РИА «Новости».

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, а также готовят провокацию с использованием в сирийской провинции Идлиб химического оружия.

В среду глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщал, что на склад группировки «Ахрар Аш-Шам» (запрещена в России) в Саракибе доставлены отравляющие вещества, груз привезли представители «Белых касок».