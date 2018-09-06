В Турции заметили возведение площадки для С-400

В США предполагают, что в Турции начались работы по возведению площадки для российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал CNBC. По данным американского СМИ, в докладе прошлого месяца от спецслужб имеются спутниковые снимки, на которых можно увидеть бункеры и объект для пусков. По мнению источника телеканала, конструкция соответствует именно ЗРК С-400.

Напомним, что в конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение о закупке российских С-400 и заявил, что не будет спрашивать ни у кого разрешения на их приобретение.

Конгресс США выразил свое недовольство решением о закупке Турцией зенитных ракетных комплексов у России и собрался приостановить поставку истребителей F-35. В ответ Анкара спросила, готова ли Америка в таком случае предоставить турецкой стороне ЗРК Patriot.