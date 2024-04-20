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    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    6 комментариев
    20 апреля 2024, 08:45 • Новости дня

    Шойгу заявил о создании в Минобороны центра беспилотников и роботов

    Tекст: Вера Басилая

    В Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия, сообщили министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия. Все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов, что позволит в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Шойгу также представили БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, и перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для различных типов боеприпасов, который способен дистанционно минировать местность в условиях низкой видимости. Он также оснащен повышенной помехозащищенностью. Отмечается, что предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц, и нарастить производство в дальнейшем.

    По словам министра обороны России, будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

    Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, которые находились в зоне СВО.

    Замминистра обороны  Юнус-Бека Евкуров доложил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей отработки навыков по борьбе с дронами.

    Также Шойгу поручил обеспечить штурмовые группы представленными ему образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.

    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

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    19 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Ольга Никитина

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, упал после выполнения боевой задачи и возвращался на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

    В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

    Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.

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    19 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    На Западе заявили о появлении у ВСУ способных долететь до Сибири дронов

    Economist: У ВСУ появились дроны с дальностью полета 3 тыс. км

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

    Как пишет британский журнал The Economist, производство дальнобойных БПЛА якобы ведется на нескольких (около шести) предприятиях, а общий объем инвестиций в проект оценивается в сотни миллионов долларов.

    «Самая совершенная из новых моделей имеет радиус действия 3 тыс. километров и способна долететь до Сибири», – передает «Царьград» содержание публикации.

    По оценке британских журналистов, создание Украиной дальнобойных БПЛА стало ответом на отказ Запада поставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия.

    Напомним, ранее Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами.

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    19 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.

    О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

    Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».

    Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    20 апреля 2024, 06:56 • Новости дня
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    @ Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за атаки украинских беспилотников.

    «Село подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли два мирных жителя – женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего здания.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил губернатор.

    Он отметил, что серьезные повреждения получили еще один жилой дом и хозяйственная постройка. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.


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    17 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях

    Tекст: Ольга Никитина

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что российские силы отразили контратаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Терны (ДНР). Потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000», а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР). Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Нетайлово и Карловка (ДНР). За сутки отражены восемь контратак со стороны ВСУ в районах н. п. Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи (ДНР). Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное и Макаровка (ДНР). Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.

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    19 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков
    Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области и поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, главе военного ведомства доложили, что танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Кроме того, бронемашины отгружают сразу с дополнительным модулем защиты башни.

    Министру доложили, что его поручение о повышении защищенности бронетехники при ее подготовке к отправке в зону СВО было выполнено.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в России за 2023 год было увеличено в два с половиной раза. Объемы выпуска удалось нарастить за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. Сообщается, что с 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек.

    Ранее в военном ведомстве сообщили, что танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере.

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    17 апреля 2024, 09:41 • Новости дня
    Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение опробованных в СВО средств

    Tекст: Ольга Никитина

    Процедура приема перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли испытания в зоне СВО и результат оказался положительным, должна быть максимально упрощена, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Также должно происходить, если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство, поручил Шойгу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Сообщается, что Шойгу лично апробировал новый легкий бронеавтомобиль, созданный для спецподразделений Вооруженных сил России, и проверил его ходовые качества.

    Автомобили этой линейки, как пояснили в МО РФ, предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

    Также Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

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    19 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о «военных новинках» Украины

    Песков: Россия внимательно отслеживает появление «военных новинок» у Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Все так называемые военные новинки Украины внимательно отслеживаются российскими спецслужбами и военными, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

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    19 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    В Донецке ранен мужчина в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке ранен мужчина 1965 года рождения.

    Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, инцидент произошел в Петровском районе города, передает ТАСС.

    Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя и погиб еще один.

    «По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) – в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1965 г. р.», – говорится в сообщении СЦКК.

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    19 апреля 2024, 12:24 • Новости дня
    Первая партия доработанных с опытом СВО АК-12 поставлена в войска

    «Калашников»: Первая партия доработанных по опыту СВО АК-12 поставлена в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завершена поставка в войска первой партии автоматов АК-12, доработанных по опыту применения в спецоперации, сообщили в концерне «Калашников».

    Как говорится в сообщении, «Калашников» отгрузил первую партию модернизированных автоматов АК-12 образца 2023 года в адрес заказчика, передает ТАСС.

    Там добавили, что предварительно оружие прошло полный цикл обязательных испытаний.

    Напомним, в феврале концерн «Калашников» решил внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.

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    20 апреля 2024, 02:00 • Новости дня
    Над Курской областью сбито пять украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!» – написал он в своем Telegram-канале.

    До этого он сообщал о четырех сбитых дронах.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО сбила шесть украинских беспилотников над территорией региона.

    Он отметил, что в результате падения одного из беспилотников произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

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    20 апреля 2024, 06:09 • Новости дня
    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ

    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм самоходных артиллерийских установок «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота поразили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    В ходе разведывательных мероприятий, с применением воздушных средств, был обнаружен наблюдательный пункт противника, откуда велось наблюдение за позициями российских войск. Для его уничтожения были задействованы самоходные орудия «Нона-С», передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

    Согласно сообщению Министерства обороны, «экипажи совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили находившуюся в нем живую силу противника».

    «Нона-С» – это 120-мм самоходная артиллерийская установка, обладающая высокой мобильностью и огневой мощью. Она способна поражать различные цели, включая бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу противника. Дальность стрельбы «Ноны-С» достигает 8,8 км, а скорострельность - до 8 выстрелов в минуту. Благодаря своим характеристикам, «Нона-С» является эффективным средством огневой поддержки на поле боя.

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    20 апреля 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области

    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России нанесли удары по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

    «Вчера вечером около 22.00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу», – передает заявление Лебедева РИА «Новости».

    По данным подполья, на авиабазе, расположенной на улице Петлюры, находятся ангары, казарменные помещения, столовая, базы, а также авиаремонтный завод.

    «Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30», – рассказал подпольщик.

    По словам местных жителей, после ударов медиков вызвали на работу, что может свидетельствовать о потерях среди украинских военнослужащих.

    Подполье также зафиксировало два прилета в городе Сумы. Один из ударов пришелся по расположению остатков 15-го батальона территориальной обороны.

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    20 апреля 2024, 03:45 • Новости дня
    В зону СВО отправили для испытаний легковозводимые укрытия от снарядов и бомб

    В зоне СВО решили провести испытания легковозводимых укрытий для защиты от снарядов и бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции будут испытаны новые легковозводимые защитные укрытия для личного состава. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

    «Нашими специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа. В ближайшее время оно будет отправлено для тестового применения в зону СВО», – рассказал Девятилов.

    По его словам, изделие предназначено для быстрого возведения укрытий, защищающих от минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб. Также сооружение поможет защитить бойцов от неблагоприятных погодных условий.

    Ранее компания «Доргеотех» сообщала о производстве бункеров-укрытий для зоны СВО, созданных с применением спиральновитых металлических гофрированных труб.


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    19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии. Приказ имел прямое отношение к ключевому для Великой Отечественной разведывательному методу – захвату пленных («языков») противника. Однако как разведка заставляла немецких пленных раскрывать нужные сведения? Вовсе не насилием или угрозами – на это были другие, специальные методы. Подробности

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    Сближение с НАТО подтверждает шизофрению Милея

    Аргентина решила стать официальным и самым южным в мире союзником НАТО, пополнив список из Австралии, Ирака, Японии и других сателлитов США. С кем собрался воевать ее президент Хавьер Милей, претендующий на звание самого странного мирового лидера с самым тяжелым раздвоением личности? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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