Эрдоган подтвердил намерение Турции купить российские С-400

Турция рассчитывает получить в ближайшее время российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер раскритиковал Вашингтон за попытки увязать поставки российских комплексов и уже оплаченных Анкарой истребителей пятого поколения F-35.

Эрдоган, выступая в Балыкесире, заявил, что партнеры Анкары по НАТО начали выводить размещенные в Турции системы ПРО, когда на страну «падали ракеты с территории Сирии», когда гибли и получали ранения турецкие граждане, передает РИА «Новости».

«Нам нужны такие системы, но они отказались нам их продавать», – сказал Эрдоган, отметив, что когда Турция пытается решить этот вопрос своими силами, страны Североатлантического альянса ставят Анкаре преграды.

«У Турции есть нужда в С-400, с этим договором вопрос решен. И надеюсь, в ближайшее время мы эти системы получим», – сказал он.

«Даже оплаченные поставки они (США – прим. ВЗГЛЯД) пытаются остановить. 900 млн долларов мы уже заплатили. Нам должны поставить 120 самолетов F-35», – добавил Эрдоган.

Ранее в ответ на претензии к покупке С-400 Турция спросила США про ЗРК «Пэтриот».