В ответ на претензии к покупке С-400 Турция спросила США про ЗРК Patriot

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал недовольство США договоренностью Анкары с Москвой о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.

Чавушоглу сказал, что Турции необходимо защищать свое воздушное пространство. По его словам, США «должны это понимать».

«Могут ли США дать нам гарантии по продаже комплексов Patriot?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

Кроме того, министр указал на нежелание США поставлять в Турцию самолеты F-35.

Чавушоглу заявил, что Вашингтону пора «отказаться от языка угроз», иначе дипломатический кризис разрешить так и не удастся.

«Если они говорят, что могут делать все, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ», – заверил глава МИД Турции.