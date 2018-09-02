Эрдоган пообещал купить С-400 «без разрешения»

Турция заключила соглашение с Россией по покупке зенитных ракетных систем С-400 и не намерена спрашивать у кого-либо разрешения для их приобретения, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы заключили с Россией соглашение по С-400, и некоторых это беспокоит. Вы извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения», – передает его слова ТАСС.

В пятницу Эрдоган заявил, что Турция намерена получить С-400 в ближайшее время.

Между тем, ранее сообщалось, что в ответ на претензии к покупке С-400 Турция спросила США про ЗРК «Пэтриот».