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    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

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    30 апреля 2025, 17:36 • Новости дня

    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС

    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к обсуждению вопроса присутствия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования на Украине, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Лихачев подчеркнул, что для начала такого диалога необходимо политическое решение на государственном уровне, передает «Интерфакс».

    «В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», – заявил глава Росатома.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    30 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В эфире радиостанции WABC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что оказался под впечатлением от посещения Кремля.

    Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Американский спецпосланник подчеркнул, что ни одна из его встреч с Владимиром Путиным не длилась меньше трех часов, а одна из них почти достигла пяти часов.

    По его мнению, российский лидер видит уникальную за десятилетия возможность для России переосмыслить диалог с США.

    Ранее сообщалось, что на переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    30 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предложение Уиткоффа заключалось в прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях сторон, передает Bloomberg.

    Российский лидер, как указывают западные источники, отклонил инициативу, поскольку она не устраивает Москву.

    В материале отмечается, что Уиткофф провел длительные переговоры с Путиным в Кремле.

    По мнению одного из собеседников агентства, для достижения прогресса в переговорах необходимо личное общение между Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

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    29 апреля 2025, 22:35 • Новости дня
    Стало известно о продаже Польше ракет на 1,33 млрд долларов

    Польша получила одобрение на покупку 400 ракет AIM-120D у США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон согласовал крупную сделку по передаче Варшаве ракет средней дальности и дополнительного оборудования на сумму более одного миллиарда долларов.

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше четырехсот ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона, передает РИА «Новости».

    Точная сумма сделки составит около 1,33 млрд долларов. Как отмечается в заявлении, польское правительство ранее направило запрос на приобретение именно такого количества ракет вместе с необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в Редзиково, прямо подтвердив, что размещенные в стране комплексы направлены против России.

    Дуда также предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    29 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией

    Эксперты подвели итоги 100 дней президентства Дональда Трампа

    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией
    @ Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    За сто дней президентства Дональда Трампа России и США удалось сбавить эскалацию между странами, а регулярные контакты между дипломатами держав лежат в основе глобальной стабильности. Непонимание по ряду вопросов между странами сохраняется, но готовность вести диалог внушает оптимизм, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Борис Межуев и Дмитрий Егорченков. Напомним, 29 апреля завершатся первые 100 дней президентства Трампа.

    «На президентство Дональда Трампа возлагались большие надежды. Конечно, полное отсутствие коммуникаций между Россией и США в период пребывания у власти администрации Джо Байдена создало завышенные ожидания от возвращения республиканца в Белый дом. Однако необходимо понимать, что большим прорывом стала сама нормализация контактов между нашими странами», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сегодня Москва и Вашингтон проводят регулярные встречи. Обмен мнениями по важнейшим вопросам международной политики идет непрерывно, и это внушает трезвый оптимизм. Все-таки речь идет об отношениях великих держав, состояние которых оказывает влияние на весь мир», – подчеркивает собеседник.

    «На наших глазах сформировался постоянный канал связи, выраженный в «челночных визитах» спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Возникают прямые исторические параллели с эпохой разрядки, когда наши страны налаживали контакт друг с другом схожими методами», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что США и Россия сегодня обсуждают большой спектр экономических и политических вопросов. Конечно, одной из наиболее значимых тем переговоров является урегулирование конфликта на Украине. Такие кризисы не разрешаются по мановению руки, и некоторое недопонимании между двумя государствами сохраняется», – полагает он.

    «Например, Белый дом ратовал за 30-дневное перемирие, на что Россия резонно напоминала о необходимости достижения окончательного прекращения огня. Москва не собирается повторить печальный опыт Минских соглашений, и потому для нас принципиально важно учесть полный спектр национальных интересов в данной ситуации. Этим и занимаются наши дипломаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам еще предстоит достичь взаимопонимание по многим вопросам в рамках текущего кризиса. Однако сам факт выхода двусторонних отношений из «мертвой точки», когда какой-либо диалог вообще отсутствовал, позволяет говорить о том, что все спорные ситуации не будут упускаться из виду», – считает Межуев.

    Для внешней политики США с момента распада СССР была характерна презумпция силы, напоминает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Штаты исходили из позиции: «кто сильнее – тот и прав». Эта принудительная дипломатия и довела мир до гибридного столкновения двух ядерных держав», – поясняет он.

    «Теперь Россия показала свою силу на поле боя, а наша экономика – устойчивость к любым санкциям. Как результат, в США осознали важность старой дипломатии через восстановление доверия и поэтапного сближения переговорных позиций», – добавляет эксперт.

    «Вот только инструментарий для этого американцы сами же и снесли. Тут и пригодился старый и испытанный прием «челночных переговоров». Было бы близоруко сейчас рассуждать о степени эффективности встреч Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Подобный стиль диалога не терпит торопливых, но, похоже, на текущий момент это лучшее из того, чем мы располагаем. Сам факт данных встреч уже позволяет надеться на позитивное решение кризиса», – заключил Егорченков.

    Напомним, 29 апреля завершатся первые сто дней президентства Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в интервью изданию Time высоко оценил работу собственной администрации за прошедший период. «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц», – заявил он.

    Значимым данный период выдался и для российско-американских отношений. Впервые за долгое время состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, а Владимир Путин указал ему на необходимость устранения первопричин кризиса. Главы государств также обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже, в феврале, состоялись переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Стороны договорились о налаживании двусторонних контактов, а также согласились с необходимостью снижения санкционного давления на Россию. Заметно сменилась и позиция Штатов в отношении Украины. Трамп стал подходить к поддержке Киева более прагматично и сдержанно, чем его предшественник.

    Особенно четко это проявилось во время «перепалки» между республиканцем и Владимиром Зеленским в Белом доме. После этого начали предприниматься реальные попытки по стабилизации ситуации. В частности, Москва и Вашингтон согласовали энергетическое перемирие и выступили за возобновление черноморской инициативы.

    Кроме того, США стали инициатором 30-дневного перемирия в рамках конфликта на Украине. Несмотря на том, что Владимир Путин поддержал предложение администрации Трампа, Россия настаивает, что для его реализации необходимо учесть ряд нюансов, а именно – вопросы контроля за исполнением оговоренных условий.

    В целом, остановка боевых действий обсуждается и сегодня. И хотя Трампу не удалось разрешить кризис за сутки, как он обещал во время предвыборной кампании, Москва и Вашингтон продолжают искать выход из сложившейся ситуации.

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    29 апреля 2025, 23:37 • Новости дня
    Почти половина американцев поставила Трампу неудовлетворительную оценку

    Сорок пять процентов американцев негативно оценили работу Трампа по опросу

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке.

    Как передает ТАСС, исследование, проведенное PBS, NPR и Marist Poll, выявило: сорок пять процентов опрошенных американцев считают работу Дональда Трампа на посту президента во втором сроке неудовлетворительной. Это почти вдвое больше, чем доля респондентов, поставивших Трампу «отлично» – таких оказалось двадцать три процента.

    Среди неудовлетворенных большинством оказались сторонники Демократической партии – восемьдесят процентов от этой группы.

    Оценку «хорошо» главе государства дали семнадцать процентов участников опроса, еще восемь процентов выбрали вариант «удовлетворительно».

    Согласно итогам исследования, общий рейтинг одобрения Трампа снизился до сорока двух процентов: тридцать процентов опрошенных полностью поддерживают его действия, а сорок пять процентов – категорически не одобряют.

    Большинство респондентов выразили мнение, что действующий президент ведет страну не в ту сторону и действует слишком поспешно. Кроме того, почти половина отметили, что политика Трампа негативно повлияла на них лично.

    Опрос был проведен с 21 по 23 апреля и охватил 1 439 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность оценена в 3,3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, при этом его инициативы подверглись широкой критике, однако результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев. При это рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

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    29 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Лавров заявил о положительном восприятии союзниками диалога России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что партнеры положительно оценивают начало диалога между Москвой и Вашингтоном.

    По итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии Лавров заявил, что большинство партнеров России видят в начале российско-американского диалога позитивную сторону, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что практически все видят позитивную сторону происходящего», – отметил Лавров на встрече с журналистами.

    Глава российского МИД рассказал, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются даже во время общения с прессой. По его словам, уже в ближайшее время появятся конкретные подтверждения взаимного интереса обеих стран к конструктивному диалогу. Лавров подчеркнул, что судьба этих инициатив будет видна в ближайшем будущем.

    Министр добавил, что страны БРИКС поддерживают обмен мнениями между Россией и США и считают его важным элементом международных отношений.

    Ранее в Кремле заявили, что начавшийся диалог России и США по украинскому вопросу является серьезным успехом в двусторонних отношениях.

    Экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США, а зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил осторожный оптимизм относительно перспектив российско-американского переговорного процесса при администрации Дональда Трампа.

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    29 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Лавров заявил о признании США недопустимости третьей мировой войны

    Лавров сообщил о понимании США опасности третьей мировой войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что руководство США также высказывается против развития глобального военного конфликта.

    Россия видит понимание американского руководства о недопустимости третьей мировой войны, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

    По словам Лаврова, «понимание того, что третья мировая война недопустима, проявляется и во многих других странах, которые в БРИКС не входят, в том числе это понимание проявляется и в заявлениях руководства США».

    Глава МИД добавил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно публично говорил об этом, предостерегая тех, кто подталкивает украинские власти к продолжению боевых действий и пытается втянуть европейские страны в конфликт через размещение на Украине различных военных или стабилизационных контингентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться Третьей мировой войной.

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    30 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    В Белом доме заявили о передаче под контроль Европы помощи Украине

    Советник по нацбезопасности Уолтц сообщил о передаче под контроль ЕС помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом считает, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что США намерены передать руководство будущей поддержкой Украины европейским странам, передает РИА «Новости».

    В интервью изданию New York Post он подчеркнул: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».

    Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в Конгрессе писала, что власти США не обсуждают отправку новых пакетов военной помощи после исчерпания текущих ресурсов.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс.

    Дональд Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели.

    Аналитики The Wall Street Journal отметили, что потеря американского арторужия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, поскольку считает отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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    30 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Песков сообщил о возможности установить прямой контакт Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул возможность прямого диалога между лидерами России и США в случае необходимости.

    Решение о возможном установлении прямого контакта между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что Москва готова наладить такой диалог, если возникнет соответствующая необходимость, подчеркнув восстановление необходимых каналов связи между двумя странами.

    Песков заявил: «Прямой контакт на высшем уровне всегда эффективен и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем и экспертном уровнях». Он добавил, что напряженная работа по поддержанию диалога с Соединенными Штатами уже ведется.

    По словам представителя Кремля, процесс контактов продолжается, а все ключевые инструменты дипломатии между Москвой и Вашингтоном были восстановлены.

    Ранее Дональд Трамп в интервью американскому журналисту отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    За сто дней президентства Трампа России и США удалось сбавить эскалацию между странами, регулярные контакты между дипломатами держав лежат в основе глобальной стабильности.

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    30 апреля 2025, 10:51 • Новости дня
    Режиссер Оливер Стоун назвал решающим вклад России в Победу

    Американский режиссер Оливер Стоун и бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн призвали не забывать о главной роли России в Победе в Великой Отечественной войне.

    Выступление американского режиссера Оливера Стоуна прошло на марафоне «Знание. Первые», сообщается на сайте общества «Знание». В ходе диалога он подчеркнул, что всегда будет верить в возможность установления долгого и надежного мира: «Я живу уже почти 80 лет и верю, и буду продолжать верить, что всегда есть возможность установить мир».

    Отвечая на вопросы участников, Стоун отметил, что на Западе нередко умалчивают о решающем вкладе народов России в победу над фашизмом. Он выразил восхищение российскими военными фильмами, назвав их наиболее аутентичными среди мировых работ об этой теме.

    Режиссер также рассказал, что западное кино страдает от цензуры и самоцензуры, часто маскируемых под требования инвесторов. Его собственные фильмы также подверглись ограничениям и сейчас доступны только на отдельных видеосервисах.

    В завершение Стоун дал совет молодым кинематографистам: «Для кино нужно черпать вдохновение прежде всего в любви и сострадании. Настоящая драма рождается из поиска истины».

    В свою очередь во время марафона «Знание. Первые» в Москве экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн рассказал о значимости анализа истории российско-американских отношений. По его словам, сейчас президенты России и США ведут прямые переговоры, а прежние бюрократические препятствия отступили на второй план. МакГоверн подчеркнул, что президент России и глава МИД вновь говорят о доверии как основе диалога.

    В ходе встречи в Музее Победы на Поклонной горе гость отметил важность 80-летия победы над нацизмом и напомнил о жертвах советского народа во Второй мировой войне.

    «Двадцать семь миллионов советских граждан отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Советский Союз нес основное бремя войны, а США в основном поставляли вооружение по ленд-лизу», – заявил он.

    МакГоверн отметил, что 28 апреля отмечается день встречи союзных войск на Эльбе, и добавил: «Нет никакой причины, чтобы не объединиться в дальнейшем и сделать наш мир лучше». Он процитировал на русском языке стихотворение Николая Некрасова, чем вызвал аплодисменты зала, и подчеркнул, что при стремлении к сотрудничеству страны могут достичь стабильных партнерских отношений, что важно для глобальной безопасности.

    В завершение встречи он отметил, что негативные медийные вбросы затрудняют налаживание взаимопонимания, но выразил уверенность в возможности возобновления диалога между Россией и США.

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