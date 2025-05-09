В Мехико обрушилась сцена при подготовке к уличному концерту

Семь человек получили травмы при обрушении сцены из-за ветра в Мексике

Tекст: Денис Тельманов

Об инциденте в Мехико сообщает издание El Universal. По данным источника, обрушение произошло на открытой площадке, где готовились к массовому мероприятию. Причиной происшествия стал сильный ветер, из-за чего конструкция не выдержала нагрузки.



В результате обрушения пострадали по меньшей мере семь человек. В это время на площадке велась подготовка к концерту, который планировали провести 10 мая в честь Дня матери. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, о их состоянии подробностей не приводится.

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