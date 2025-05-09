Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.2 комментария
В Мехико обрушилась сцена при подготовке к уличному концерту
Семь человек получили травмы при обрушении сцены из-за ветра в Мексике
В столице Мексики на концертной площадке обрушилась сцена из-за сильного ветра, в результате чего травмы получили минимум семь человек.
Об инциденте в Мехико сообщает издание El Universal. По данным источника, обрушение произошло на открытой площадке, где готовились к массовому мероприятию. Причиной происшествия стал сильный ветер, из-за чего конструкция не выдержала нагрузки.
В результате обрушения пострадали по меньшей мере семь человек. В это время на площадке велась подготовка к концерту, который планировали провести 10 мая в честь Дня матери. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, о их состоянии подробностей не приводится.
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