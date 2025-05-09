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    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Назван новый папа римский
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 03:15 • Новости дня

    В Мехико обрушилась сцена при подготовке к уличному концерту

    Семь человек получили травмы при обрушении сцены из-за ветра в Мексике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Мексики на концертной площадке обрушилась сцена из-за сильного ветра, в результате чего травмы получили минимум семь человек.

    Об инциденте в Мехико сообщает издание El Universal. По данным источника, обрушение произошло на открытой площадке, где готовились к массовому мероприятию. Причиной происшествия стал сильный ветер, из-за чего конструкция не выдержала нагрузки.

    В результате обрушения пострадали по меньшей мере семь человек. В это время на площадке велась подготовка к концерту, который планировали провести 10 мая в честь Дня матери. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, о их состоянии подробностей не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Мустафабад индийской столицы произошло обрушение здания, под завалами которого оказались люди. В Санто-Доминго увеличилось число погибших после обрушения крыши ночного клуба Jet Set до 113 человек. В Бангкоке после обрушения 30-этажного небоскреба, вызванного землетрясением в Мьянме, под завалами оказались 43 рабочих.

    8 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов

    CNN: Сражение 125 истребителей Индии и Пакистана длилось более часа

    Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов
    @ Debajyoti Chakraborty/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации произошел на границе Индии и Пакистана, сражение 125 истребителей длилось больше часа, сообщает CNN.

    О масштабном воздушном сражении между ВВС Индии и Пакистана сообщает CNN. По данным издания, в бою участвовали 125 истребителей с обеих сторон, а сама битва продолжалась свыше одного часа. При этом ни одна из сторон не пересекала воздушную границу сопредельного государства. Ракетные удары наносились на дистанциях более 160 км.

    Как отмечают пакистанские официальные лица, в ходе боевых действий были сбиты пять индийских самолетов. Представитель пакистанских сил безопасности заявил: «Это была одна из крупнейших и самых продолжительных воздушных битв в новейшей истории авиации».

    Ранее, в 2019 году, в меньшем бою один индийский пилот был сбит и пленен на территории Пакистана, что стало причиной публичного унижения для Индии. Именно этот опыт стал причиной отказа обеих сторон от пересечения границы в нынешнем конфликте. По данным источника издания, пакистанская сторона заблаговременно предупреждала население о возможных ударах и смогла минимизировать потери среди гражданского населения.

    Ранее министр обороны Пакистана заявил о сбитых пяти самолетах и одном-двух беспилотниках ВВС Индии над территориями, контролируемыми Нью-Дели.

    Глава индийского МИД подчеркнул, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать в случае агрессии со стороны Пакистана.

    После начала операции «Синдур» со стороны Индии ожидаются ответные действия Пакистана с применением дронов и авиации по индийской инфраструктуре.

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    8 мая 2025, 20:27 • Новости дня
    Назван новый папа римский

    Папой римским стал американский кардинал Роберт Прево

    Назван новый папа римский
    @ Alessandra Tarantin/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского, сообщили в Ватикане.

    Прево является префектом дикастерии по делам епископов и кардиналом-протодьяконом, а также одним из наиболее влиятельных епископов США, передает РИА «Новости».

    В Ватикане сообщили, что Прево выбрал имя Лев XIV.

    Он стал первым в истории понтификом из США. Имя нового главы католической церкви огласил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра Мамберти произнес латинскую формулу Habemus papam, что означает «У нас есть Папа».

    Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Китай готов совместно с Россией отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». «Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в рамках переговоров с Си Цзиньпином  заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо. Председатель КНР отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и подчеркнул важность личного диалога между лидерами.

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    8 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Лихачев: Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Лихачев: Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что Росатом намерен вернуть Соединенным Штатам ядерное топливо, находящееся на Запорожской АЭС.

    Он в интервью телеканалу «Россия-24» уточнил, что четыре из шести энергоблоков на станции используют топливо американской сборки и добавил: «Собственно, оно нам не нужно, но возникают организационные моменты и юридические. Здесь очевидно потребуются определенные консультации. Время для них не настало, нужно политическое решение. Мы готовы его вернуть», передает «Интерфакс».

    Лихачев также подчеркнул, что Росатом обычно возвращает отработавшее топливо в ядерный оборот и перерабатывает его, однако с американским топливом пока неясно, как поступить с технологической точки зрения.

    Ранее Лихачев заявил, что Россия готова к обсуждению форматов взаимодействия с США относительно Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вопросы могут затрагивать судьбу американского ядерного топлива на станции.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

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    8 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Инструктор центра «ВОИН» погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Инструктор Центра «ВОИН» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

    В Telegram-канале «Центр ВОИН» сообщили, что инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» погиб при исполнении воинского долга во время артиллерийского обстрела со стороны украинских войск. Он оказывал первую помощь раненым сослуживцам, когда был смертельно ранен.

    «Для нашего Центра, для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество – вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок – ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности – навсегда останется в памяти и наших сердцах», – обратился участник СВО, Герой России, Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

    Владислав Рахманов родился в 1997 году в Свердловской области, окончил Екатеринбургский колледж физической культуры, служил в 24-й отдельной бригаде специального назначения, а затем работал в охране ФСИН и спецподразделениях МВД. В качестве инструктора он обучал молодежь, передавая им свои знания и вдохновляя их на честную и доблестную службу.

    «В качестве инструктора он передавал свои знания и опыт молодому поколению, вдохновляя рябят быть сильными, честными и добрыми. А его бескорыстный поступок напоминает нам о могуществе человеческого духа, о том, насколько важно хранить в сердце любовь, ответственность и мужество. Вечная ему память. Пусть его имя навсегда останется символом самоотверженности и доблести. Победа будет за нами», – подчеркнул Гаспарян.

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    8 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выходит на новый уровень суверенитета и свободы благодаря санкционному давлению и росту патриотических настроений среди граждан, считает замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза Александр Яковенко.

    Россия стоит на пороге исторической победы над Западом и выходит на новый уровень суверенитета, заявил Александр Яковенко, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что Запад утрачивает былую солидарность и управляется теперь Вашингтоном в ручном режиме, который становится единственным способом для его выживания.

    Яковенко подчеркнул, что санкционное давление повысило мотивацию России добиться технологического и валютного суверенитета. Кроме того, страна стала ключевым игроком по обеспечению мировой продовольственной безопасности. По его словам, Россия достигла исторически беспрецедентной степени свободы и суверенитета, что стало одним из главных достижений 25 лет управления Владимиром Путиным.

    «Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона – как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада», – сказал Яковенко.

    Он также указал, что эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями, а в обществе изменился психологический климат. По мнению Яковенко, патриотизм стал вновь определяющим мотивом для большинства граждан страны.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Президент России отметил, что у страны достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году спецоперации до логического завершения.

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    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

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    8 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Ватикане избрали нового папу римского

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ватикане завершился конклав, и 267-й папа римский будет объявлен после появления на балконе собора Святого Петра и благословения «Урби эт орби».

    О завершении конклава и избрании нового папы римской католической церкви сообщили в Ватикане. Традиционным сигналом стало появление белого дыма из трубы на крыше Сикстинской капеллы, где проходило голосование кардиналов, передает ТАСС.

    В голосовании участвовали 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Для победы кандидату требовалось набрать две трети голосов, то есть не менее 89. Имя нового 267-го папы римского пока не объявлено. Выбранный глава церкви вскоре появится на балконе собора Святого Петра, чтобы сделать первое публичное обращение и объявить свое папское имя, а также дать традиционное благословение «Урби эт орби».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

    В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

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    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

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    8 мая 2025, 15:34 • Новости дня
    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России

    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата

    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
    @ alrosa.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра, сообщила компания «Алроса».

    Отмечается, что кристалл янтарного оттенка весит 468,3 карата и имеет размеры 56 на 54 на 22 миллиметра. По словам пресс-службы, находка была сделана на территории Якутии, передает ТАСС.

    Генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев пояснил, что алмазу дали имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Такое решение приняли, потому что кристалл был найден в юбилейном году.

    3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что ювелирная компания «Алроса» собирается выставить на торги редкий бриллиант «Новое солнце» ярко-желтого цвета весом более 100 карат.

    Ранее компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России весом более 100 карат.

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    8 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга президента США Мелания Трамп крайне редко появляется в Белом доме после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях, сообщила газета The New York Times. Президенту США в результате приходится выполнять обязанности, возложенные на первую леди: например, встречать экскурсионные группы.

    Супруга президента США Дональда Трампа Мелания провела в Белом доме менее двух недель после инаугурации мужа, передает The New York Times.

    По данным издания, с момента вступления Трампа в должность прошло 108 дней, однако Мелания предпочла не переезжать в резиденцию главы государства.

    Газета отмечает, что многие обязанности, которые традиционно выполняет первая леди, взял на себя сам президент.

    «Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он», – пишет издание.

    По данным источников The New York Times, опасения за безопасность семьи, обострившиеся после покушений на Трампа, стали одной из причин нежелания Мелании жить в Белом доме. Издание подчеркивает: когда президент впервые вступил в должность в 2017 году, его супруга боялась даже выходить из машины во время инаугурационного парада.

    Особенно сложной для пары оказалась ситуация, связанная с судебным разбирательством по делу о выплатах порнозвезде. На этом фоне Мелания держалась в стороне от предвыборной кампании Трампа.

    Ранее СМИ сообщали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете.

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    8 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин приветствовал перенос китайских производств на территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином отметил важность размещения китайских промышленных мощностей на российской территории и сотрудничества в автомобильной сфере.

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле подчеркнул, что Москва активно поддерживает создание производств и перенос промышленных компетенций из Китая на территорию России, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире.

    «Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», – подчеркнул Путин.

    Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого-либо.

    Президент России сообщил о планах подписать новое соглашение с Китаем для поощрения и взаимной защиты инвестиций.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства между Москвой и Пекином способствует процветанию обеих стран.


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    8 мая 2025, 10:08 • Новости дня
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство США в Грузии без каких-либо консультаций с местными правоохранительными органами сообщило о возможном взрывном устройстве в трех крупных торговых центрах Тбилиси, призвав своих сотрудников и граждан США воздержаться от их посещения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В связи с этим Служба государственной безопасности Грузии заявила, что «соответствующие структуры работают над очередным ложным сигналом (о бомбе)», проводя все «необходимые и неотложные мероприятия».

    СГБ призвала все аккредитованные в Грузии дипломатические миссии «уважать деятельность ответственных за безопасность служб Грузии».

    «Призываем проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения заявлений, которые не согласованы с соответствующими ведомствами», – отметила СГБ Грузии.

    Ранее посольство США в Грузии регулярно выступало в поддержку грузинской оппозиции.

    В связи с призывом посольства США в социальных сетях в Грузии пользователи пишут, что «иностранные дипмиссии, включая посольство США, не имеют права на публичные заявления такого рода».

    «Распространяют ложную панику!», «Это не соответствует миссии дипломатов, это недостойное действие!», «Продавцы страха», – отмечают пользователи соцсетей.

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    8 мая 2025, 03:59 • Новости дня
    Минобороны назвало число награжденных званием Героя России в ходе СВО

    Белоусов сообщил о награждении более 400 тыс.участников спецоперации

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны объявило о вручении государственных наград свыше 400 тыс. российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, среди которых более 330 получили высшее звание.

    Свыше 330 военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине, удостоены звания Героя Российской Федерации, передает ТАСС. Согласно заявлению главы Минобороны Андрея Белоусова, боевыми орденами и медалями были отмечены более 400 тыс. офицеров, сержантов, матросов и солдат. Среди награжденных – представители более ста национальностей, а медалью «Золотая звезда» отмечены подвиги военнослужащих более двадцати народностей.

    Белоусов отметил: «В условиях спецоперации на Украине этого почетного наименования удостоено 87 объединений, соединений и воинских частей. Воссоздана традиция награждения воинских коллективов, личный состав которых проявил в боевых действиях массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

    По его данным, свыше 40 воинских частей и объединений российской армии награждены орденами, получившими имена выдающихся полководцев – Александра Невского, Суворова, Кутузова, Жукова, а также флотоводцев Ушакова и Нахимова. Еще шесть коллективов отмечены благодарностью верховного главнокомандующего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парадный расчет из героев спецоперации примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать художественные фильмы о героях спецоперации. Власти регионов подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах.

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    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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