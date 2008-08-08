Россия заключила контракт на поставку США новой партии РД-181

НПО «Энергомаш» и американская компания Orbital ATK заключили очередное соглашение о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares.

О том, что НПО «Энергомаш» и американская Orbital ATK заключили контракт на поставку еще четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181, «Коммерсанту» сообщили два топ-менеджера предприятий космической промышленности. Срок исполнения контракта – до 2021 года.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая в понедельник на вопросы журналистов, сказал, что Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры.

«Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего американского класса и Конгресса, альтернативы им тем не менее до сих пор не создано», – отметил Рогозин, назвав это «взаимной зависимостью».

По словам источника, близкого к руководству Роскосмоса, пока зависимость от закупок США ракетных двигателей является критической для «Энергомаша»: ни одна из других стран просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей.

В июне на НПО «Энергомаш» сообщили, что российские двигатели РД-181, предназначенные для первой ступени американской ракеты-носителя Antares, которая стартовала 21 мая 2018 года с космодрома в штате Вирджиния, подтвердили возможность их многоразового использования.