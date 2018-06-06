Двигатели РД-181 подтвердили возможность многоразового использования

Российские двигатели РД-181, предназначенные для первой ступени американской ракеты-носителя Antares, которая стартовала 21 мая 2018 года с космодрома в штате Вирджиния, подтвердили возможность их многоразового использования, сообщает НПО «Энергомаш».

«Испытания, при которых проверялась совместная работа всех систем и двигателя, продолжались 30 секунд и прошли на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома (MARS) (штат Вирджиния, США)», – приводит РИА «Новости» сообщение «Энергомаша».

Отмечается, что после испытания специалисты проанализировали параметры работы всех систем ракеты, в том числе двигателей РД-181.

«Работы показали, что ступень ракеты-носителя может быть использована для запуска, а 21 мая 2018 года этот старт состоялся», – отмечается в сообщении.

Главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что работы проведены в рамках контрактных обязательств с Orbital ATK.

«Благодаря нашим зарубежным партнерам и ракете-носителю Antares весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей», – отметил он.

Левочкин добавил, что у компании уже есть опыт создания многоразовых двигателей – в частности, РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование. Однако на этот раз это «впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя».

В ноябре 2017 года Россия поставила США четыре двигателя РД-181. 21 мая «Антарес» с российскими двигателями стартовал с космодрома в Вирджинии и доставил на МКС груз.