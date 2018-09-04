Климкин призвал к «биометрическому визовому режиму» Украины с Россией

Украине необходимо ввести «биометрический визовый режим» с Россией, заявил руководитель украинского МИДа Павел Климкин.

По его словам, «просто ставить печати сотне тысяч людей – это не работает», передает RT со ссылкой на ICTV.

Климкин заявил, что власти Украины должны контролировать «кто и каким образом пересекает границу». С этой целью украинские власти уже «начали биометрию», со временем внедрят «квази-разрешительную систему», за которой последует «механизм мониторинга, кто и где передвигается».